Il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Syromolotov ha dichiarato a Sputnik che le autorità ucraine non possono garantire lo stoccaggio sicuro... 13.04.2022

Il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Syromolotov ha detto che le autorità ucraine non possono garantire lo stoccaggio sicuro delle armi fornite dai paesi della NATO, e che potrebbero finire sui mercati neri di altri paesi:"Negli ultimi mesi e mezzo, Washington da sola ha fornito armi a Kiev per un totale di 1,65 miliardi di dollari, fornendo centinaia di Stinger MANPADS, migliaia di Javelin ATGM, lanciagranate e altri tipi di armi. Ovviamente, le autorità ucraine, che non controllano le azioni dei militanti, non saranno in grado di garantire lo stoccaggio sicuro e la non proliferazione di queste armi, che potrebbero successivamente finire sui mercati neri di altri paesi. Il 9 marzo 2022 Volodymyr Zelenskyy ha firmato una legge che consente l'uso delle armi a tutti i cittadini ucraini, stranieri e apolidi. Oggi, senza alcun controllo, sono già state distribuite indiscriminatamente più di 25.000 armi da fuoco a chiunque lo desiderasse, compresi criminali rilasciati dalle carceri dalle autorità di Kiev e formazioni armate irregolari. Questo certamente aumenta i rischi di estremismo e terrorismo sia nella regione europea che oltre”.

