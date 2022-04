https://it.sputniknews.com/20220413/svezia-giornalista-parla-di-neonazi-in-ucraina--licenziata-15905844.html

Svezia, giornalista parla di neonazi in Ucraina: licenziata

Dopo il sanguinoso colpo di stato dell'Euromaidan del 2014, il neonazismo è diventato un punto fermo del sistema politico e delle forze armate ucraine, con... 13.04.2022, Sputnik Italia

Dopo dieci anni di collaborazione con il quotidiano di sinistra Dagens ETC, la prolifica giornalista svedese Kajsa "Ekis" Ekman è stata licenziata dopo aver scritto un articolo sui nazisti in Ucraina.In un articolo di opinione intitolato "Perché i collegamenti nazisti di Kyiv Independent sono accettati?", la Ekman aveva accusato il quotidiano ucraino di avere collegamenti con i neonazisti. Ha anche scritto che la pubblicazione è stata avviata con l'aiuto del denaro del governo canadese, dell'European Endowment for Democracy, e che i dipendenti sono stati sponsorizzati con aiuti finanziari dagli Stati Uniti, oltre che a ricevere sovvenzioni da organizzazioni dei media svedesi.Inoltre, si è dichiarata offesa per il fatto che "nessuno sembra reagire al fatto che la redazione di Kyiv Independent abbia legami con i neonazisti", citando un'amicizia tra la giornalista del giornale Illia Ponomarenko e l'ex capo dell'artiglieria del battaglione nazionalista Azov, che mostra proprio nel suo stemma chiari riferimenti inequivocabili al nazismo.Il quotidiano ucraino Kyiv Independent è stato fondato solo alla fine di dicembre, ma ha milioni di follower sui social media ed è spesso citato dai media occidentali di supporto.Un gran numero di colleghi giornalisti e opinionisti di sinistra ha attaccato la Ekman, accusandola di diffondere "menzogne ​​e propaganda russe". Tra gli altri, Hynek Pallas di Expressen, che ha accusato la Ekman di aver lanciato "vili attacchi ai giornalisti ucraini".La rivista di sinistra Expo, che in precedenza aveva criticato la diffusione dell'estremismo di destra in Ucraina, ha concluso in precedenza che l'attenzione rivolta al nazismo ucraino "dovrebbe essere attenuata data la crisi in corso, "per non schierarsi in campo dalla parte della fabbrica di menzogne russa".Successivamente, Andreas Gustavsson, redattore capo di Dagens ETC, ha annunciato che Kajsa Ekman non sarebbe più stato autorizzato a scrivere sul giornale finanziato dalle tasse dei cittadini.Gustavsson ha riferito che era emerso che la Ekman ha scritto su Instagram* che il canale mediatico russo RT aveva "un giornalismo di altissima qualità". La Ekman ha poi risposto all'incidente in un lungo post su Instagram*:Il nazionalismo ucraino è emerso molto prima della rivoluzione colorata del 2014 nota come Euromaidan. Dopo il sanguinoso colpo di stato, però, il neonazismo è diventato parte del sistema politico e delle forze armate del Paese, con unità come Azov che brandiscono a volontà le insegne naziste. Inoltre, gli estremisti sono liberi di organizzare marce e fiaccolate in onore dei criminali di guerra fascisti e dei collaboratori nazisti.In un recente discorso, Vladimir Putin ha affermato che una situazione di confronto con le forze anti-russe alimentate in Ucraina era inevitabile e che era solo questione di tempo. Putin ha anche affermato che queste forze avevano iniziato a trasformare l'Ucraina in "un punto d'appoggio anti-russo", promuovendo "i semi del nazionalismo e del neonazismo presenti lì da molto tempo".La Russia ha lanciato la sua operazione speciale per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina il 24 febbraio dopo che le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk recentemente riconosciute hanno chiesto aiuto a Mosca in mezzo ai crescenti attacchi dell'esercito ucraino, a seguito di un estenuante conflitto lungo 8 anni nella parte orientale del Paese.* Instagram è di proprietà di Meta, riconosciuta come organizzazione estremista e bandita in Russia

