Sanzioni sul petrolio, Shell modifica i contratti per continuare a comprare dalla Russia

"Nel caso di Shell, l'azienda ha modificato i cosiddetti termini e condizioni generali dei suoi contratti per consentire la miscela russa (...) Il punto sarà vendere una barile che è prodotto solo per il 49,99% in Russia. Secondo Shell, fino a che il restante 50,01% proviene da altre fonti, il carico di petrolio tecnicamente non è di origine russa", scrive l'agenzia.