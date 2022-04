https://it.sputniknews.com/20220413/russia-min-esteri-la-minaccia-di-terrorismo-chimico-da-parte-dei-nazionalisti-ucraini-e-reale-15899719.html

Russia, min. Esteri: la minaccia di terrorismo chimico da parte dei nazionalisti ucraini è reale

Russia, min. Esteri: la minaccia di terrorismo chimico da parte dei nazionalisti ucraini è reale

Mosca considera come altamemente probabile la minaccia di terrorismo chimico da parte delle forze ucraine, secondo quanto riferisce il viceministro degli... 13.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-13T07:33+0200

2022-04-13T07:33+0200

2022-04-13T07:33+0200

russia

mondo

cremlino

il ministero degli esteri della russia

sicurezza

chimica

ucraina

rischi

kiev

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/562/38/5623828_0:154:3141:1921_1920x0_80_0_0_ee1d3ffe0e8391d6688053ebfa04250e.jpg

Il viceministro degli Esteri russo Oleg Syromolotov ha dichiarato a Sputnik che Mosca considera molto reale la minaccia del terrorismo chimico da parte dei nazionalisti e dei militari ucraini."L'elevata probabilità di attuazione di tale scenario è condizionata da molteplici provocazioni chimiche organizzate da gruppi armati estremisti controllati dagli Stati Uniti e dai loro alleati della NATO durante il conflitto siriano", ha affermato.Syromolotov ha affermato che un esempio di ciò è stata la provocazione messa in scena nella città ucraina di Bucha e i piani per azioni di provocazione chimiche nel Donbass escogitati dal team di Vladimir Zelensky, di cui la Russia ha ripetutamente informato il Consiglio di sicurezza dell'ONU e l'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche)."Non escludiamo che tali attacchi terroristici si ripetano, poiché, secondo alcune stime, nello stabilimento rimangono circa 40.000 tonnellate di sostanze altamente tossiche, inclusi acido nitrico, solforico e cloridrico, oltre all'ammoniaca", ha affermato Syromolotov.Inoltre, il viceministro degli Esteri ha aggiunto che Mosca non esclude nemmeno uno scenario in cui materiale nucleare potrà essere portato in Ucraina da paesi terzi.Nel frattempo, l'ambasciata russa negli Stati Uniti ha risposto martedì alle affermazioni del portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price secondo cui la Russia potrebbe usare armi chimiche in Ucraina, chiedendo a Washington di non diffondere disinformazione e di intensificare il processo di distruzione delle sue armi chimiche."Chiediamo a Washington di smettere di diffondere disinformazione", ha scritto l'ambasciata nel suo canale Telegram. "I colleghi dovrebbero piuttosto intensificare il processo di smilitarizzazione chimica del loro Paese. Gli Stati Uniti restano l'unico Stato parte della Convenzione sulle armi chimiche che non ha rispettato gli impegni internazionali assunti. L'arsenale americano di armi di questo tipo rappresenta una vera e propria minaccia per l'umanità".L'ambasciata ha sottolineato che le accuse di Price non sono supportate da alcuna prova.Inoltre, la missione diplomatica ha osservato che l'esercito russo non dispone di agenti di guerra chimica e tutte le scorte di armi chimiche sono state distrutte anni fa."Le forze armate della Federazione Russa stanno svolgendo con successo tutti i loro compiti sul territorio ucraino. Allo stesso tempo, non hanno e non possono avere a disposizione agenti di guerra chimica perché il nostro Paese ha eliminato tutte le scorte di armi chimiche nel 2017, " ha detto l'ambasciata.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio per "proteggere le persone che sono state oggetto di violenze e genocidi da parte del regime di Kiev per otto anni".Secondo le ultime dichiarazioni del ministero della Difesa russo, le forze colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine e, a partire dal 25 marzo, hanno completato i compiti principali della prima fase, riducendo significativamente il potenziale di combattimento dell'Ucraina. L'obiettivo principale del dipartimento militare russo resta quello di liberare il Donbass.

russia

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, mondo, cremlino, il ministero degli esteri della russia, sicurezza, chimica, ucraina, rischi, kiev, geopolitica