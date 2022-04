https://it.sputniknews.com/20220413/previsioni-meteo-per-pasqua-e-pasquetta-sole-ma-attenzione-al-vento-15904144.html

Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta, sole ma attenzione al vento

Previsioni meteo che lasciano ben sperare per il weekend di Pasqua e per la giornata della Pasquetta, con attenzione al forte vento. 13.04.2022

Se il tempo sarà stabile nei prossimi giorni grazie all'anticiclone africano a farla da protagonista e tempo in prevalenza soleggiato con punte di caldo anomalo rispetto alle medie stagionali al nord in Piemonte e in tutta la zona ai piedi delle Alpi, è massima attenzione per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Con un triplice attacco, è il caso di dirlo, infatti, la Penisola italiana vedrà l'effetto della spinta dal settore nord di un ciclone caratterizzato da venti freddi di provenienza Norvegia e Finlandia, correnti che potranno raggiungere l'Italia nella giornata di sabato, cui si sommeranno i due cicloni al momento stagnanti su Algeria e Turchia, con quello turco che potrebbe lambire anche l'Italia.Dall'Algeria si potrebbero avere inoltre effetti sul Sud, con rischio perturbazioni.La situazione meteo è quindi al momento ancora incerta, molto dipenderà dal prevalere di uno o dell'altro di questi cicloni.Si può già dire però che fino a venerdì si avranno cieli prevalentemente coperti da Nord a Sud, con piovasco in Sardegna per la giornata di oggi e in Sicilia per quella di venerdì 15.Nella giornata di venerdì si avranno inoltre nubi in aumento con possibili acquazzoni sul Triveneto. A partire da sabato arriverà dal Nord aria più fredda che porterà al rischio di temporali sparsi e possibili grandinate su tutta la Penisola. Domenica si avrà una Pasqua soleggiata con eventuali piovaschi al Sud, e temperature leggermente in diminuzione. Prevista poi una Pasquetta con sole, ma attenzione al vento.

