https://it.sputniknews.com/20220413/onu-fmi-e-banca-mondiale-invocano-azioni-urgenti-a-salvaguardia-della-sicurezza-alimentare-mondiale-15911636.html

ONU, FMI e Banca Mondiale invocano azioni urgenti a salvaguardia della sicurezza alimentare mondiale

ONU, FMI e Banca Mondiale invocano azioni urgenti a salvaguardia della sicurezza alimentare mondiale

Alla luce degli sviluppi in Ucraina, i leader di strutture come il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale, il Programma alimentare delle... 13.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-13T22:15+0200

2022-04-13T22:15+0200

2022-04-13T22:15+0200

ucraina

onu

fmi

banca mondiale

omc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/9616118_0:93:3057:1813_1920x0_80_0_0_ca2797bd49022052658adc875d7d0e44.jpg

Secondo il documento, l'impennata dei prezzi dei generi alimentari di base e le interruzioni nelle forniture dei beni stanno "portando alla fame milioni di persone".Secondo le Nazioni Unite, la Russia è al primo posto nel mondo per esportazione di fertilizzanti azotati e seconda per esportazione di fertilizzanti fosfatici e potassici.La scorsa settimana, l'UE aveva reso pubblico un nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe in relazione alla situazione in Ucraina.Le nuove restrizioni comprendono, tra le altre cose, il divieto di importazione di fertilizzanti dalla Federazione Russa.La carenza di fertilizzanti minaccia le forniture alimentari globali, che sono già limitate dalle interruzioni nelle forniture di cereali provenienti da Ucraina e Russia.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, onu, fmi, banca mondiale, omc