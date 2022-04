https://it.sputniknews.com/20220413/oms-massima-attenzione-su-2-varianti-di-omicron-possono-presentare-fughe-di-immunita-15904620.html

Oms, massima attenzione su 2 varianti di Omicron, possono presentare "fughe di immunità"

Oms, massima attenzione su 2 varianti di Omicron, possono presentare "fughe di immunità"

Destano preoccupazioni due varianti di Omicron 2 che presentano mutazioni nella regione delle proteine Spike, che potrebbero portare ad eludere la risposta... 13.04.2022, Sputnik Italia

Due varianti del temuto virus del Covid-19 che presentano ulteriori mutazioni (S:L452R e S:F486V) nella regione delle proteine Spike" di Sars-CoV-2, (quella che il virus utilizza per agganciare cellule bersaglio), oltre che a "mutazioni uniche al di fuori di Spike", sono finite sotto stretta osservazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.Con un report dell'organizzazione, si spiega che l'attenzione è massima per i forti rischi presentati dalle stesse in relazione ad una loro caratteristica particolare: il poter eludere le difese immunitarie. La stessa prosegue rilevando come "la maggioranza delle sequenze BA.4 e BA.5 presenti la cosiddetta "delezione 69-70", in gran parte non presente nelle sequenze BA.2, la quale può rivelarsi utile ai fini della sorveglianza in un contesto in cui BA.2 è dominante", sottolineando come Omicron 2 conti ormai "il 99,2% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid negli ultimi 30 giorni".L'organizzazione con sede a Ginevra è al lavoro incessante per monitorare la situazione, con particolare attenzione a queste 2 sottovarianti.

