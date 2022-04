Oltre 1.000 soldati ucraini si arrendono a Mariupol

https://it.sputniknews.com/20220413/oltre-1000-soldati-ucraini-si-arrendono-a-mariupol-15901119.html

A Mariupol, che un tempo aveva una popolazione di 450.000 abitanti, i combattimenti continuano mentre la Repubblica popolare di Donetsk e le forze russe... 13.04.2022, Sputnik Italia

"Più di 1.000 marines delle forze armate ucraine si sono arresi oggi a Mariupol. Ci sono centinaia di feriti tra loro", riferisce in un post di Telegram il capo della regione russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov.Secondo Kadyrov, gruppi ucraini si stanno sciogliendo uno dopo l'altro, poiché non sanno cosa fare con i feriti, né capiscono dove andare e cosa fare oltre nei loro combattimenti, e che "dopotutto, la resistenza è inutile , e praticamente non ci sono più forze di combattimento rimaste".Al momento solo singoli piccoli gruppi di militari resistono, con circa 200 feriti nascosti nelle profondità dell'area dello stabilimento di Azovstal che non possono ricevere cure mediche.Kadyrov ha sottolineato che sarebbe meglio che le truppe ucraine smettessero di combattere e tornassero a casa.All'inizio della giornata, sui social media sono emerse notizie sulla resa dei marines alle forze russe e della DPR.Il corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov, in una serie di post su Telegram, ha condiviso filmati della presunta resa dei marines ucraini alle truppe della DPR. Secondo lui, tra coloro che si sono arresi c'erano circa 300 feriti, 90 dei quali non potevano muoversi autonomamente. Il giornalista ha stimato in più di 800 persone il numero dei marines che si sono arresi.La notizia viene inoltre confermata da fonti del Comitato investigativo russo, che riferiscono dell'arresto del vice comandante della 36a brigata marina ucraina Rostislav Lomtev, il quale in un video riferisce egli stesso che la sua unità si è arresa per evitare "inutili vittime", dopo esser stata circondata nei pressi dello stabilimento di Azovstal."Ci hanno cancellato"In precedenza, a giudicare da un post anonimo sulla pagina Facebook* della brigata, la stessa ha continuato a combattere in città e nel porto senza il supporto della dirigenza militare ucraina, subendo gradualmente perdite significative ed esaurendo tutte le munizioni.Secondo il post pubblicato lunedì, "la montagna di feriti costituisce quasi la metà della brigata"."Nessuno vuole più comunicare con noi perché ci hanno cancellato", hanno scritto i marines, aggiungendo che la loro richiesta di evasione dalla città è stata respinta dal comando, che ha anche "promesso un elicottero che non è mai arrivato".In precedenza, Valeriy Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, aveva affermato che la linea di comunicazione con le truppe in città era "stabile e mantenuta" e che l'esercito del Paese era concentrato sul salvataggio di tanti "militari quanti possibile".L'esercito russo riferisce che la recente battaglia si è concentrata sul complesso acciaieristico di Azovstal e sul porto. Come ha dichiarato lunedì il capo della DPR, Denis Pushilin, il porto di Mariupol è passato sotto il controllo delle forze della DPR.Secondo il rappresentante della Milizia popolare di Donetsk, la zona residenziale della città è stata praticamente liberata dai militanti ucraini, dove "c'erano sacche di fuoco disimpegnate come cecchini o unità di terra".Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina in risposta alle richieste di protezione dai soldati ucraini delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk.L'operazione speciale ha come obiettivo le infrastrutture militari ucraine, e mira a "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo.

