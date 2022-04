https://it.sputniknews.com/20220413/missioni-diplomatiche-ucraine-reclutano-mercenari---ministero-esteri-russo-15904734.html

Missioni diplomatiche ucraine reclutano mercenari - ministero Esteri russo

Missioni diplomatiche ucraine reclutano mercenari - ministero Esteri russo

13.04.2022

Parlando ai giornalisti stamane, mercoledì 13 aprile, Syromolotov ha sottolineato che la situazione in Ucraina è stata "aggravata dall'afflusso di mercenari stranieri dai paesi dell'Europa e del Medio Oriente".Secondo il viceministro, in violazione del diritto internazionale, i mercenari "vengono reclutati, tra l'altro, dalle missioni diplomatiche ucraine".La dichiarazione arriva dopo che il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha detto ai giornalisti il ​​mese scorso che fino a 180 mercenari stranieri erano stati uccisi in attacchi ad alta precisione effettuati dalle forze russe contro centri di addestramento ucraini situati presso il complesso militare Yavorovsky e vicino all'insediamento di Starichi.All'inizio di marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che 16.000 mercenari stranieri combatteranno per l'Ucraina.Mosca ha ripetutamente invitato i paesi stranieri a impedire ai loro cittadini di recarsi in Ucraina per unirsi alle ostilità mentre le forze armate russe conducono l'operazione militare nel paese. Il Cremlino ha avvertito che chiunque attaccasse le truppe russe sarebbe considerato un obiettivo valido.L'operazione speciale è stata ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio, a seguito di una richiesta delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) recentemente riconosciute. Putin ha sottolineato sul fatto che Mosca non avesse altra scelta dopo che Kiev non aveva attuato gli accordi di pace di Minsk e in seguito ai continui attacchi dell'esercito ucraino contro le repubbliche del Donbass.

