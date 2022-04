https://it.sputniknews.com/20220413/ministero-difesa-russo-attacchi-ai-centri-di-comando-a-kiev-in-caso-di-diversioni-ucraine-in-russia-15912070.html

Ministero Difesa russo: attacchi ai centri di comando a Kiev in caso di diversioni ucraine in Russia

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che, se l'esercito ucraino continuerà a tentare azioni di sabotaggio sul territorio della Federazione Russa... 13.04.2022, Sputnik Italia

La Difesa russa ha affermato che il proprio esercito colpirà i centri decisionali dell'Ucraina, anche a Kiev, qualora l'esercito ucraino dovesse continuare a tentare di organizzare attacchi e atti di sabotaggio sul territorio della Federazione Russa.Finora l'esercito russo si è astenuto da azioni simili, ha detto mercoledì il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov.Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa ha inoltre detto che, dall'inizio dell'operazione militare speciale in ucraina, l'esercito russo ha distrutto 447 droni militari ucraini. L'esercito russo ha riferito di aver preso il controllo del porto commerciale di Mariupol.Konashenkov ha affermato che il porto è stato completamente liberato dalle forze del battaglione Azov, e che le persone che si trovavano sulle navi sono state rilasciate.Konashenkov ha poi sottolineato che i membri rimanenti delle unità e divisioni ucraine presenti in città "sono bloccati e senza possibilità di fuggire dall'accerchiamento".La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio.Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state vittime di genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, secondo lui, deve essere condotta la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina". Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Il 25 marzo, gli obbiettivi principali della prima fase, ovvero la riduzione significativa del potenziale militare dell'Ucraina, sono stati raggiunti. Il dipartimento militare russo ha definito come obbiettivo principale la liberazione del Donbass.

