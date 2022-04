https://it.sputniknews.com/20220413/lesercito-russo-scopre-un-archivio-segreto-delle-forze-di-sicurezza-ucraine-a-kherson--foto-15906883.html

L'esercito russo scopre un archivio segreto delle forze di sicurezza ucraine a Kherson – Foto

Il personale dell'archivio dell'ospedale ha affermato di non essere a conoscenza di come i documenti fossero stati nascosti nella struttura medica e ha suggerito che probabilmente i responsabili fossero gli ex capi ospedalieri, fuggiti prima dell'arrivo delle truppe russe in città.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. In risposta all'operazione russa, i paesi occidentali hanno lanciato un'ampia campagna di sanzioni contro Mosca.

