Lavazza annuncia la sospensione delle operazioni in Russia

13.04.2022

A causa di motivi di forza maggiore e dell'impossibilità di mettere i propri prodotti sul mercato, l'azienda interrompe temporaneamente anche la distribuzione sul territorio dell'Ucraina.Secondo i risultati del 2021-2022, su base annua, l'utile netto di Lavazza è aumentato di 1,4 volte, a 105 milioni di euro.I ricavi sono cresciuti dell'11%, ma l'azienda non fornisce una cifra precisa.La società rileva che l'anno fiscale passato è stato particolarmente turbolento a causa di un forte aumento dei costi delle materie prime e del caffè, derivato dalle interruzioni nelle catene di approvigionamento.Un'ulteriore pressione è esercitata dalla situazione geopolitica, che sta spingendo al rialzo i prezzi di metalli, petrolio e gas.Questi fattori peseranno anche sui risultati del prossimo anno, con i prezzi del caffè destinati a rimanere elevati a causa del declino dei raccolti e del mantenimento delle spinte inflazionistiche.Il gruppo italiano Lavazza è proprietario di brand del caffè come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse e conta 9 stabilimenti di produzione in 6 paesi diversi.

