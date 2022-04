https://it.sputniknews.com/20220413/lambasciata-russa-esorta-gli-stati-uniti-a-distruggere-le-sue-armi-chimiche-15902132.html

L'ambasciata russa esorta gli Stati Uniti a distruggere le sue armi chimiche

L'ambasciata russa negli Stati Uniti, in risposta alle affermazioni del portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price sulla possibilità che Mosca utilizzi armi... 13.04.2022, Sputnik Italia

"Chiediamo a Washington di smettere di diffondere disinformazione. I colleghi dovrebbero piuttosto pensare a intensificare il processo di smilitarizzazione chimica del loro Paese. Gli Stati Uniti rimangono l'unico Stato parte della Convenzione sulle armi chimiche che non ha rispettato gli impegni internazionali assunti. L'arsenale americano di armi di questo tipo rappresenta una vera minaccia per l'umanità", si legge in una nota su Telegram.L'ambasciata ha anche criticato le affermazioni del portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price sulla possibilità che Mosca utilizzi armi chimiche in Ucraina.L'ambasciata ha sottolineato che le forze armate russe non hanno agenti di guerra chimica, poiché tutte le scorte sono state distrutte.Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina in risposta agli appelli delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per la protezione contro l'intensificarsi degli attacchi delle truppe ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale, che prende di mira le infrastrutture militari ucraine, è intesa a "smilitarizzare e de-nazificare" l'Ucraina.

