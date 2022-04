https://it.sputniknews.com/20220413/la-meloni-querela-il-filologo-luciano-canfora-per-averla-definita-neonazista--15903252.html

La Meloni querela il filologo Luciano Canfora per averla definita neonazista

Scoppia la polemica tra la leader dei Fratelli d'Italia e il filologo Luciano Canfora, il quale in occasione di un incontro con degli studenti in un liceo di... 13.04.2022, Sputnik Italia

Giorgia Meloni ha annunciato che sporgerà querela nei confronti del noto filologo Luciano Canfora, per averla definita come "neonazista nell'animo" in occasione di un intervento avvenuto agli studenti di Bari.La politica romana, leader di Fratelli d'Italia, ha nel frattempo ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà, ma i toni della polemica restano alti: nello specifico Canfora l'ha dichiarata "neonazista nell'animo" accusandola di essersi schierata dalla parte dei "neonazisti ucraini".La Meloni ha reagito così, citata da Fanpage:Il filologo si è difeso riferendo che la sua definizione è da inserire a suo dire nel quadro delle campagne della leader di Fratelli d'Italia sul tema dei migranti, e che se di querela si deve trattare, allora andrebbe querelato anche il papa, parafrasando, che proprio in tema di migranti aveva parlato di nazismo e di "violenza razzistica", come da citazione del Secolo d'Italia: Prosegue la polemica, con tanto di invito alla chiarezza sulla vicenda anche nei confronti del ministero dell'Istruzione, dato che le parole del filologo sono echeggiate in un liceo pubblico di Bari, senza che sia escluso il ricorrere ad una interrogazione parlamentare. Il filologo non sembra comunque per nulla turbato dalla vicenda, come traspare dalle sue stesse parole, citate ancora una volta da Fanpage:

