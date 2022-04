Il cancelliere ha anche sottolineato che la Commissione europea e il Consiglio UE stanno già discutendo dell'approvvigionamento di petrolio, ma il gas rappresenta una "questione a parte", in quanto le industrie di diversi paesi dipendono da esso.Nehammer ha incontrato Vladimir Putin lunedì a Mosca. L'incontro a porte chiuse si è tenuto nella residenza del capo di stato russo.Successivamente, Herbert Kickl, leader del partito d'opposizione "Partito della Libertà Austriaco" (APS), ha rimproverato al cancelliere Nehammer di non aver sollevato la questione dell'approvigionamento energetico dell'Austria durante il colloquio con il presidente russo.

Il cancelliere austriaco Nehammer: Vienna, Berlino e Budapest contro l'embargo sul gas russo

© Sputnik . Вячеслав Прокофьев Vai alla galleria fotografica Karl Nehammer, cancelliere austriaco, durante una conferenza stampa a Vienna © Sputnik . Вячеслав Прокофьев / Vai alla galleria fotografica

Seguici su

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha affermato che i governi di Austria, Germania e Ungheria si oppongono all'embargo sulle forniture di gas russo, poiché le sanzioni dovrebbero essere innanzitutto dolorose per la Russia, non per l'Unione europea.