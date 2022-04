https://it.sputniknews.com/20220413/gli-scienziati-dimostrano-che-i-macachi-sono-in-grado-di-percepire-il-proprio-battito-cardiaco-15897480.html

Gli scienziati dimostrano che i macachi sono in grado di percepire il proprio battito cardiaco

Arriva la prima conferma riguardo la percezione interocettiva nei primati non umani, che li rende modelli adatti allo studio della depressione, dell'ansia e di... 13.04.2022, Sputnik Italia

Le persone ascoltano sempre il proprio cuore. Sentiamo quanto velocemente batte quando ci imbattiamo in un pericolo e, in maniera opposta, siamo noi a spaventarci quando constatiamo che il nostro cuore ha improvvisamente inziato a battere troppo forte. Gli scienziati del National Primate Research Center in California hanno dimostrato che anche i macachi rhesus sono in grado di percepire il battito cardiaco.Questa è la prima dimostrazione dell'esistenza dell'interocezione nei primati non umani, scoperta che rende questi animali dei modelli adatti allo studio di molti disturbi mentali.I risultati dello studio sono stati pubblicati in un articolo sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences.L'interocezione - ovvero la capacità di percepire i segnali degli organi interni - funge da importante elemento di feedback tra il nostro cervello e il nostro organismo.Negli ultimi anni è stato dimostrato che le irregolarità in questa percezione possono essere in qualche modo riconducibili allo sviluppo di molti disturbi del sistema nervoso e della psiche.Le persone con disturbo depressivo, ad esempio, hanno una peggiore consapevolezza della propria frequenza cardiaca.Tuttavia, lo studio di queste relazioni si è rivelato estremamente difficile.I centri preposti alla percezione dei segnali interocettivi si trovano infatti in profondità, sotto la spessa corteccia cerebrale, e sono praticamente inaccessibili ai metodi non invasivi.Ecco perché gli scienziati guardano con interesse agli animali, che potrebbero diventare modelli di studio di tali malattie, per comprendere meglio i meccanismi dell'interocezione e lo sviluppo di disturbi.Prima è però necessario stabilire quanto gli animali siano esattamente capaci di comprendere tale percezione.Questi esperimenti sui macachi rhesus (macaca mulatta) sono stati condotti in California da Eliza Bliss-Moreau e dai suoi colleghi.Gli scienziati hanno monitorato la frequenza cardiaca di quattro scimmie cresciute in cattività, mentre uno schermo mostrava una "palla" rimbalzante, che andava su e giù a ritmi diversi, in corrispondenza del ritmo del battito cardiaco, oppure più veloce o più lento di esso.Gli animali sono stati addestrati a guardare la palla per un periodo piuttosto lungo, ricevendo in cambio una vera prelibatezza - del succo di frutta.Precedenti esperimenti di questo tipo con dei bambini avevano dimostrato che i soggetti seguono la palla più a lungo con gli occhi se il suo ritmo non coincide con il ritmo delle contrazioni cardiache.Utilizzando strumenti di eye-tracking, gli scienziati hanno dimostrato che lo stesso vale per i primati.Quando il movimento era sincronizzato con il battito cardiaco, i macachi mantenevano la loro attenzione sulla palla per una media di 1,01 secondi.Se la palla rimbalzava solamente il 10% più velocemente o più lentamente rispetto al ritmo cardiaco, lo sguardo si soffermava su di essa dagli 0,83 agli 0,68 secondi in più.Secondo gli autori della ricerca, questa è la prima dimostrazione affidabile di interocezione dei primati al di fuori della famiglia degli antropoidi.Ciò significa che il macaco rhesus può essere utilizzato per studi profondi della percezione "interna" - ad esempio, come interagiscono il cuore e l'insula, la cui attività è strettamente correlata all'interocezione e svolge un ruolo enorme nell'elaborazione delle informazioni sensoriali, nel lavoro delle emozioni e, possibilmente, nell'origine della coscienza.

