https://it.sputniknews.com/20220413/francia-marine-le-pen-annuncia-che-rimuovera-la-francia-dal-comando-della-nato-se-vincera-elezioni-15909589.html

Francia, Marine Le Pen annuncia che rimuoverà la Francia dal comando della NATO se vincerà elezioni

Francia, Marine Le Pen annuncia che rimuoverà la Francia dal comando della NATO se vincerà elezioni

La candidata della destra Marine Le Pen ha dichiarato che se dovesse vincere al ballottaggio delle presidenziali in Francia, provvederà a sollevare il Paese... 13.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-13T16:17+0200

2022-04-13T16:17+0200

2022-04-13T16:17+0200

marine le pen

elezioni

francia

mondo

parigi

nato

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/445/18/4451892_0:401:3443:2337_1920x0_80_0_0_93edb895d843b8e6624290d6d0676015.jpg

Marine Le Pen, candidata alle presidenziali francesi per il Raggruppamento Nazionale e prossima al ballottaggio in programma per la giornata del 24 aprile, ha affermato che in caso di vittoria provvederà a ritirare la Francia dal comando militare unificato della NATO.Marine Le Pen assicura di voler "riconnettersi con la politica attuata dalla Francia dal 1966 al 2019". La Le Pen ha proseguito dicendosi certa di non voler porre le forze armate francesi sotto una sovranità che non sia quella della Francia, precisando:La Francia attende il ballottaggio tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la candidata per la destra Marine Le Pen il prossimo 24 aprile.

francia

parigi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marine le pen, elezioni, francia, mondo, parigi, nato, geopolitica