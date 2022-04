https://it.sputniknews.com/20220413/fino-a-500-ex-soldati-e-funzionari-afgani-collaboratori-usa-rapiti-e-uccisi-dai-talebani-da-agosto--15905648.html

Fino a 500 ex soldati e funzionari afgani collaboratori USA rapiti e uccisi dai talebani da agosto

Fino a 500 ex soldati e funzionari afgani collaboratori USA rapiti e uccisi dai talebani da agosto

Dopo aver preso il potere in Afghanistan, i talebani* hanno ucciso o rapito circa 500 ex funzionari afgani, personale militare e coloro che si ritiene abbiano...

La presa di potere dei talebani in Afghanistan è avvenuta lo scorso agosto contestualmente al completo ritiro delle truppe statunitensi, suscitando da subito i timori di una vendetta talebana tra gli ex funzionari militari e statali, nonché coloro che avevano assistito gli Stati Uniti e le forze alleate. I rifugiati fuggirono in massa per evitare rappresaglie, tuttavia il governo talebano promise un'amnistia generale, assicurando la sicurezza degli ex dipendenti del governo e del personale delle forze di sicurezza afghane.Eppure un'indagine condotta dal New York Times ha rivelato che circa 500 ex funzionari statali e personale militare sono stati assassinati o sono stati rapiti e scomparsi entro sei mesi dalla vittoria dei talebani. Il giornale ha confermato 86 omicidi nella sola provincia di Baghlan, con 114 persone scomparse nella provincia di Kandahar. Il giornale afferma che i talebani starebbero sfruttando l'amnistia come una trappola per attirare i soldati fuori dal nascondiglio.I funzionari talebani hanno negato le uccisioni, affermando che le accuse sono infondate e utilizzate come strumento di propaganda dai loro oppositori "per fuorviare l'opinione del mondo" sui talebani.Il documento afferma che il personale ha condotto un'indagine per sette mesi, utilizzando vari metodi per verificare i dati, inclusi esami video forensi, resoconti dei media locali e interviste con sopravvissuti, testimoni e familiari delle vittime.*Organizzazione soggetta a sanzioni ONU per attività terroristiche.

