Finlandia e Svezia decideranno se entrare a far parte della NATO nelle prossime settimane

I capi di governo svedese e finlandese discuteranno oggi i cambiamenti nel panorama della sicurezza europea. Secondo il primo ministro finlandese Sanna Marin... 13.04.2022, Sputnik Italia

Secondo il quotidiano locale Svenska Dagbladet, il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha in programma di presentare una domanda per l'adesione del suo Paese alla NATO a giugno di quest'anno, secondo quanto riferito da fonti del Partito socialdemocratico cui fa capo la stessa.Il quotidiano ritiene che la domanda sarà consegnata dalla Andersson il 29 o 30 giugno, in occasione del vertice della NATO a Madrid, in Spagna.La decisione è stata presa dal Partito socialdemocratico, riferisce il quotidiano. In precedenza, un altro media locale, Aftonbladet, aveva affermato che il partito avrebbe tenuto una riunione speciale dei suoi membri il 24 maggio per discutere l'idea di entrare a far parte della NATO.Allo stesso tempo la Andersson ha affermato che la decisione deve essere presa rapidamente e ha promesso che "verrà presa entro la fine di maggio".In via separata, anche il primo ministro finlandese Sanna Marin ha annunciato che il suo Paese prenderà la decisione se chiedere o meno l'adesione alla NATO: "entro settimane".Il governo finlandese ha di recente completato un white paper sulle modifiche necessarie alla sicurezza del Paese, che la Finlandia ha deciso di apportare sulla scia dell'operazione speciale della Russia in Ucraina.Il documento non includeva la proposta di aderire alla NATO, ma il governo si è detto pronto a presentare un addendum se una tale mossa dovesse ricevere il sostegno del parlamento della nazione. Quest'ultimo, secondo un sondaggio del quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, ha iniziato a orientarsi verso l'adesione alla NATO nonostante si fosse opposto alla stessa per decenni.

2022

