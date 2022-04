https://it.sputniknews.com/20220413/el-salvador-presidente-bukele-accusa-di-ingerenza-gli-usa-sostengono-le-bande-criminali-del-paese-15902432.html

El Salvador, presidente Bukele accusa di ingerenza gli Usa: sostengono le bande criminali del Paese

El Salvador, presidente Bukele accusa di ingerenza gli Usa: sostengono le bande criminali del Paese

Acceso botta e risposta tra il presidente del piccolo Paese centroamericano di El Salvador e il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. Per il... 13.04.2022, Sputnik Italia

Il presidente del piccolo paese centroamericano di El Salvador, Nayib Bukele, lancia pesanti accuse all'indirizzo degli Stati Uniti, sostenendo che questi ultimi appoggiano le bande criminali attive nel Paese. L'annuncio arriva in risposta ad alcune dichiarazioni del portavoce del Dipartimento di stato americano, Ned Price sull'operato di El Salvador nel quadro della "guerra alle bande" da tempo in atto nel Paese, che ha portato all'arresto di più di 10mila persone nei soli ultimi 17 giorni.Ned Price aveva criticato l'operato del governo salvadoregno.Questa domenica lo stesso aveva annunciato via Twitter:Cui fa seguito la dichiarazione del presidente salvadoregno:Il botta e risposta continua.

