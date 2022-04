https://it.sputniknews.com/20220413/cina-cristiani-arrestati-a-incontro-di-preghiera-violazione-delle-regole-anti-covid-15906594.html

Cina, cristiani arrestati a incontro di preghiera: violazione delle regole anti-Covid

Cina, cristiani arrestati a incontro di preghiera: violazione delle regole anti-Covid

In Cina sono state arrestate lo scorso 3 aprile alcune persone che stavano partecipando ad una funzione domenicale in una cappella della "Chiesa Riformata di... 13.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-13T15:24+0200

2022-04-13T15:24+0200

2022-04-13T15:24+0200

cina

coronavirus

epidemia

mondo

sicurezza

civili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9586621_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_477ea8b74593dc5daf8d92fbd197c5dc.jpg

La polizia cinese ha fatto irruzione lo scorso 3 aprile in una casa di preghiera durante una funzione domenicale, provvedendo all'arresto di 7 cittadini per la violazione delle regole imposte dalla lotta alla pandemia di Covid-19. La Cina sta vivendo in questo periodo un nuovo picco di casi, con il lockdown che è scattato per la città di Shangai, dove si sono ripetuti numerosi casi di problemi con le delivery, e si parla addirittura di casi di suicidio.La vicenda degli arresti alla funzione in corso a tale "Chiesa Riformata di Sion", nella provincia dello Shanxi, è stata riportata da AsiaNews, ed è da riferire allo scorso 3 aprile, ma è venuta alla luce solo oggi.I media riferiscono che i 21 presenti, tra cui 7 bambini, sono risultati negativi ai test molecolari.Gli arrestati sono stati rilasciati il ​​giorno successivo, dopo l'interrogatorio di polizia.Durante l'interrogatorio sono stati costretti a spogliarsi e ad indossare divise da prigionieri. La polizia ha poi provveduto a registrare i relativi dati biologici come sangue, urina, voce, aspetto e impronte digitali.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, coronavirus, epidemia, mondo, sicurezza, civili