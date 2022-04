https://it.sputniknews.com/20220412/usa-new-york-sparatoria-alla-stazione-della-metropolitana-di-brooklyn-diversi-morti--15896200.html

Usa, New York, sparatoria alla stazione della metropolitana di Brooklyn, diversi morti

Diverse persone sono rimaste uccise in un attacco appena avvenuto alla stazione della metropolitana di Brooklyn, New York. 12.04.2022, Sputnik Italia

Più persone sono rimaste uccise a colpi di arma da fuoco alla stazione della metropolitana di Brooklyn.La polizia ha inoltre ritrovato diversi ordigni inesplosi.Un media ha riferito che la polizia di New York sta cercando un uomo con una maschera antigas e un giubbotto da costruzione arancione in seguito all'incidente da poco avvenuto alla stazione della metropolitana di Brooklyn.Il dipartimento di polizia di New York ha anche confermato che una sparatoria è avvenuta durante le ore di punta alla stazione.I treni sulle linee D, N e R che attraversano la stazione subiranno un ritardo in seguito all'incidente per permettere le dovute azioni di indagine da parte dei corpi di polizia, ha affermato la Metropolitan Transportation Authority.

