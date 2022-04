https://it.sputniknews.com/20220412/usa-dipartimento-dellenergia-prevede-un-aumento-del-25-delle-esportazioni-di-gnl-nel-2022-15899370.html

USA, dipartimento dell'Energia prevede un aumento del 25% delle esportazioni di GNL nel 2022

USA, dipartimento dell'Energia prevede un aumento del 25% delle esportazioni di GNL nel 2022

Secondo un rapporto mensile della US Energy Information Administration (EIA), le esportazioni di gas naturale liquefatto (GNL) degli Stati Uniti nel 2022...

Si sottolinea che l'esportazione di GNL statunitense a marzo è aumentata di 0,7 miliardi di piedi cubi al giorno rispetto a febbraio, con una media di 11,9 miliardi di piedi cubiTali dinamiche sono sostenute, in particolare, dalla domanda e dai prezzi elevati nel mercato europeo sullo sfondo dell'incertezza circa le future forniture di gas russo a seguito dell'operazione speciale russa di smilitarizzzazione dell'Ucraina, oltre che dalla necessità di ricostituire le scorte negli impianti di stoccaggio sotteranei europei (UGS).La gestione prevede inoltre che i prezzi del gas nell'hub americano Henry Hub saliranno a $5,95 per MMBtu (British Thermal Units, BTU) ad aprile a cause delle elevate esportazioni di GNL.A loro volta, i prezzi a marzo sono cresciuti del 4,5%, arrivando a $4,9 per MMBtu.L'EIA stima una media di $5,23 per MMBtu nel 2022.

