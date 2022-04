https://it.sputniknews.com/20220412/ue-nessun-ritorno-alla-normalita-per-economia-con-il-prolungarsi-della-crisi-in-corso-in-ucraina-15888270.html

Ue, nessun ritorno alla normalità per economia con il prolungarsi della crisi in corso in Ucraina

Venti di crisi soffiano sull'economia europea, alla luce della crisi in corso in Ucraina e dell'aumento vertiginoso dell'inflazione. Il processo di... 12.04.2022, Sputnik Italia

Gli economisti lanciano un grido di allarme: la crisi in corso in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche imposte alla Russia porteranno a molti cambiamenti in campo economico, "più grandi per i mercati europei rispetto a precedenti crisi come la pandemia di coronavirus".Gli stessi hanno sottolineato come i leader europei sono stati costretti ad accelerare rapidamente i piani europei per la riduzione della dipendenza strutturale dei Paesi dell'unione nei confronti dell'apporto di energia dalla Russia.Intanto giovedì il Parlamento europeo ha chiesto un embargo immediato e totale su carbone, petrolio, combustibili nucleari e gas russi. Il risultato di questa totale e repentina "emancipazione" sta avendo a quanto pare un prezzo molto alto per l'Unione, con l'inflazione, già elevata di per sé, che ha raggiunto livelli record, con rischi in svariati settori, alla luce della già pesante crisi strutturale in uscita da 2 anni di pandemia.In una nota dello scorso giovedì, BNP Paribas ha previsto che la maggiore spesa pubblica e il debito elevato, in correlazione con una spinta più rapida alla decarbonizzazione, la fine presunta della globalizzazione come la conosciamo e sempre crescenti pressioni inflazionistiche saranno un tema "duraturo" sul panorama europeo.Carsten Brzeski, a capo del Global Macro Research di ING, ha osservato la scorsa settimana che l'Europa è a forte rischio di perdere competitività internazionale a causa del protrarsi della situazione internazionale.L'economista ha rimarcato come l'Europa stia soffrendo sempre più le profonde problematiche strutturali dei propri modelli economici di riferimento, con una inflazione galoppante, una forte produzione orientata alle esportazioni e allo stesso tempo una pressoché totale dipendenza energetica estera. Lo stesso ha sottolineato come la tanto auspicata transizione alle forme di approvigionamento energetico "verdi", non è attuabile in tempi immediati.Ma i problemi riguardano anche il comparto alimentare, riportando un dato molto interessante, vale a dire che la crisi in corso occupa una area che tradizionalmente è il "granaio d'Europa":Gli economisti riconoscono nel processo in corso un cambiamento radicale, che avrà pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini nei prossimi anni a venire, con pressioni notevoli sulle Banche centrali, sul debito, con i governi "stretti nella morsa" dell'inflazione e della sostenibilità in campo fiscale.

