Taiwan, costruttore di Iphone Pegatron sospende i i lavori in 2 stabilimenti a causa del Covid

La società taiwanese Pegatron, che assembla smartphone iPhone per Apple, ha sospeso l'attività di due stabilimenti nella Cina orientale per l'ennesima ondata di Covid-19, stando a quanto riferito dal portale di informazioni locale Wangyi.Si segnala che si tratta della sospensione dei lavori di due filiali dell'azienda operanti a Shanghai e nella poco distante Kunshan, "al fine di collaborare con le autorità locali nella prevenzione e nel controllo della pandemia di Covid-19". A parte verranno comunicati i tempi della riapertura delle imprese.Nella giornata di ieri sono stati segnalati 994 casi di Covid-19 e 22.348 casi asintomatici a Shanghai.Le autorità cittadine, dove vivono 24,9 milioni di persone, hanno imposto un blocco dal 28 marzo in relazione ad un nuovo focolaio di infezione da Coronavirus. Secondo il piano delle autorità, il lockdown, necessario per condurre due cicli di test di massa e prevenire la diffusione della malattia, doveva svolgersi in due fasi: dal 28 marzo al 1 aprile nelle zone a est ea sud del fiume Huangpu, e dal 1 aprile al 5 aprile nelle aree a ovest dello stesso fiume.Tuttavia, per il gran numero di contagiati rilevati il periodo di lockdown è stato prolungato, senza ancora specificare per quanto tempo.

