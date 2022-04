https://it.sputniknews.com/20220412/spagna-covid-764mila-dosi-vaccino-moderna-ritirate-per-la-presenza-di-un-insetto-in-fialetta-15895523.html

Spagna, Covid: 764mila dosi vaccino Moderna ritirate per la presenza di un insetto in fialetta

Spagna, Covid: 764mila dosi vaccino Moderna ritirate per la presenza di un insetto in fialetta

In Spagna la semplice presenza di un piccolo insetto ritrovato in una fialetta di vaccino Moderna è bastata per il ritiro dell'intero lotto, vale a dire... 12.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-12T17:03+0200

2022-04-12T17:03+0200

2022-04-12T17:03+0200

vaccino

coronavirus

spagna

mondo

medicina

salute

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3e9e187f9a18d844011b89c67f8803.jpg

Un semplice insetto di piccole dimensioni è bastato al ritiro di un lotto intero di vaccino di Moderna contro il Covid-19, in Spagna: 764mila fialette ritirate dalla circolazione.Le autorità spagnole hanno fatto sapere che solo una fialetta presentava il problema, subito scartata, ma che tutte le altre fiale dello stesso lotto sono state ritirate dal mercato.In precedenza la Aemps (l'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari) e la stessa Moderna avevano comunicato di averne bloccato la somministrazione, indicando un più generico "corpo estraneo" in una di esse.Il lotto al centro della vicenda era stato fabbricato nel paese iberico per essere poi distribuito a Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia. Moderna ha successivamente dichiarato che "nessun problema di sicurezza ed efficacia" è stato riscontrato tra le persone a cui sono state somministrate dosi dallo stesso lotto.

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus, spagna, mondo, medicina, salute, sicurezza