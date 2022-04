https://it.sputniknews.com/20220412/san-nicola-e-lemblema-dellamore-15895948.html

San Nicola è l'emblema dell'amore

La statua di San Nicola donata dal presidente russo Vladimir Putin alla città di Bari nel 2007 divide i baresi. Nei giorni scorsi è stata lanciata una... 12.04.2022, Sputnik Italia

Ma molti sono contrari. "Prendersela con un dono vuol dire proprio non avere il senso della storia e soprattutto non avere il senso del futuro. Quel dono, a prescindere da chi l'ha fatto, rappresenta l'emblema dell'amore che c'è tra due comunità: quella ortodossa e quella cattolica. Qui le massime 'intelligenze' si sprecano su un dono fatto dal presidente della federazione russa in quanto capo di una comunità, di un popolo devoto a questo santo", dice Rocky Malatesta, presidente del Cesvir, Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo, con sede a Bari."Rispedisco al mittente qualsiasi richiesta di rimozione della targa o, addirittura, della stessa statua: quel dono ha una collocazione temporale ben precisa e la 'cancel culture' non mi appartiene. Da barese dico: la statua di San Nicola non si tocca", - dice il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.Anche il Presidente della regione Puglia Michele Emiliano è contrario alla rimozione della statua del santo. “La statua di San Nicola, chiunque l’abbia regalata, il valore è San Nicola. E punto”. Ed estende il suo pensiero sui turisti russi: “Per noi ovviamente è un grande dolore se non riuscissero a venire a trovarci, ma sono sempre a casa loro”.

