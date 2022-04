https://it.sputniknews.com/20220412/romania-il-presidente-iohannis-spera-che-la-nato-posizioni-le-sue-truppe-nel-paese-gia-in-primavera-15898850.html

Romania, il presidente Iohannis spera che la NATO posizioni le sue truppe nel paese già in primavera

In un briefing martedì, il presidente rumeno Klaus Iohannis ha espresso la speranza che un gruppo di battaglia della NATO venga stanziato nel paese in... 12.04.2022, Sputnik Italia

A sua volta, il premier del Belgio ha osservato che ci sono una serie di problemi tecnici che devono essere risolti in relazione alla presenza di un gruppo di combattimento NATO in Romania.In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva affermato che gli Stati Uniti non intendono ridurre la propria presenza militare in Europa.Al contrario, Washington prevede di aumentare il numero di truppe in Romania e in altri paesi in caso di escalation intorno all'Ucraina.Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha accolto con favore le parole del presidente degli Stati Uniti in merito all'aumento del numero di truppe americane in Europa, Romania inclusa, nonché la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron circa la sua disponibilità a rafforzare il fianco orientale NATO.

