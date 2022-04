https://it.sputniknews.com/20220412/putin-la-russia-riprendera-il-suo-programma-lunare-15889188.html

Putin: la Russia riprenderà il suo programma lunare

Nel 61° anniversario del volo nello spazio di Yuri Gagarin, il presidente russo ha annunciato che il Paese proseguirà con i suoi piani di esplorazione spaziale... 12.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-12T11:06+0200

2022-04-12T11:06+0200

2022-04-12T11:06+0200

mondo

luna

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato stamane, martedì 12 aprile, che la Russia riprenderà il programma lunare, con particolare riferimento alla missione ‘Luna-25’. Il presidente ha sottolineato che il numero e la qualità delle costellazioni di satelliti russi saranno notevolmente ampliati.Il capo dello Stato ha anche affermato che la Russia rafforzerà la cooperazione con la Bielorussia sulla questione, aggiungendo che i rappresentanti bielorussi saranno inviati nello spazio.Luna 25 è una missione lunare pianificata da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Atterrerà vicino al polo sud lunare presso il cratere Boguslavsky. La missione, inizialmente denominata Luna-Glob lander, è stata ribattezzata ‘Luna 25’ in onore e in continuità con il programma lunare sovietico degli anni ’70.La missione prevede la discesa di un lander, e il lancio di un orbiter. Il primo esplorerà la superficie nella regione del Polo Sud e sarà dotato di un braccio meccanico per il campionamento del suolo, nonché possibilmente una trivella per la perforazione criogenica a una profondità di due metri, alla ricerca di acqua, il secondo effettuerà ricerche in orbita per selezionare siti adatti per la successiva discesa dei veicoli e, possibilmente, personale umano in futuro.

2022

Notiziario

