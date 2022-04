Putin incontra Lukashenko e fa il punto sull'operazione in Ucraina: "Procede secondo i piani"

https://it.sputniknews.com/20220412/putin-incontra-lukashenko-e-fa-il-punto-sulloperazione-in-ucraina-procede-secondo-i-piani-15896508.html

Il presidente russo Putin ha incontrato il presidente bielorusso Lukashenko nel cosmodromo Vostochniy. Nella conferenza stampa al termine dell'incontro ha... 12.04.2022, Sputnik Italia

Putin ha ringraziato il presidente bielorusso Lukashenko per l'organizzazione dei primi negoziati diretti con l'Ucraina in Bielorussia, e ribadito che la Bielorussia è una piattaforma adatta al negoziato con l'Ucraina.Sull'operazione speciale:Putin ha espresso parole di ringraziamento per i soldati e gli ufficiali russi che "portando a termine compiti pericolosi e difficili in Donbass e Ucraina, difendono la Russia"Su BuchaSull'UcrainaUcraina, Bielorussia e Russia sono un popolo unico, quello che sta accadendo ora in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva scelta, ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa dopo i colloqui con il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Sul negoziato con l'UcrainaPutin ha sottolineato che dopo la tornata di negoziati ad Istanbul, si era raggiunto un punto di incontro sul fatto che le garanzie di sicurezza non avrebbero riguardato i territori di Crimea, Sebastopoli e Donbass. "Subito dopo ci siamo trovati di fronte alla provocazione a Bucha e la parte ucraina ha fatto un passo indietro sulle intese di Istanbul" - ha detto Putin, rimarcando che la parte ucraina di fatto si è messa in una posizione di vicolo cieco.Sui rapporti con l'OccidenteSulle sanzioniIl presidente russo Putin ha detto che le sanzioni introdotte dai paesi occidentali non hanno messo in ginocchio l'economia russa ed ha sottolineato che in caso di applicazione di nuove sanzioni da parte dei paesi occidentali, in sfere come la finanza e la logistica, la situazione sarà più complicata anche per loro.Sul programma spazialeLa Russia mantiene la leadership nel settore spaziale, come dimostrano i risultati degli ultimi anni, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Tutto ciò che abbiamo visto durante la nostra visita a Vostochny, tutti i successi nell'esplorazione spaziale negli ultimi anni indicano che il nostro Paese mantiene la sua leadership nel campo spaziale, è uno dei leader", ha affermato.Il presidente ha definito simbolico lo svolgimento di colloqui con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko in occasione della Giornata della cosmonautica al cosmodromo di Vostochny. "I popoli dei nostri paesi sono orgogliosi che il primo volo con equipaggio nello spazio, compiuto da Yuri Alekseevich Gagarin 61 anni fa, abbia aperto una nuova era: l'era dell'esplorazione spaziale", ha affermato Putin.

