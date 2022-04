https://it.sputniknews.com/20220412/olanda-un-uomo-si-fa-installare-sotto-pelle-32-chip-ora-puo-pagare-con-un-semplice-gesto-di-mano-15890814.html

Olanda, un uomo si fa installare sotto pelle 32 chip: ora può pagare con un semplice gesto di mano

Dall'Olanda un 37enne addetto alla sicurezza ha sorpreso il mondo: può aprire porte, pagare i conti alla cassa, accendere le luci, con un semplice gesto... 12.04.2022, Sputnik Italia

Un uomo, Patrick Paumen, olandese di 37 anni, addetto alla sicurezza, ha sorpreso il mondo intero facendosi installare sotto pelle ben 32 chip.Lo stesso si definisce un "biohacker", e rappresenta di certo uno dei più "estremi" casi al mondo quanto a commistione tra essere umano e tecnologia. "Le reazioni che noto alla cassa quando è il momento di pagare non hanno prezzo", ha dichiarato l'uomo, che a quanto pare convive con gli impianti perfettamente, ed estremamente soddisfatto della cosa.Quanto agli eventuali rischi in materia di privacy, ci pensa lo stesso a dipanare ogni dubbio:Gli innesti sottopelle si inseriscono a pieno nel filone della, oggi tanto in auge, "internet delle cose", disciplina, filosofia per alcuni, tesa ad una sempre maggior interconnesione tra rete, tecnologia ed esseri umani. Paumen, grazie ai suoi 32 chip, già oggi può pagare un conto, aprire la porta di casa, accendere la luce o la TV con un semplice gesto della mano.I biohacker sono per lo più biologi che conducono esperimenti in biomedicina al di là delle istituzioni tradizionali quali università, aziende mediche ed altri ambienti scientifici ufficiali.Già nel 2018 la Svezia contava ben 3500 cittadini possessori di un impianto. L'Olanda batte però il record per il numero di chip su una stessa persona.

