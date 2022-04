https://it.sputniknews.com/20220412/libano-esplosione-nei-pressi-della-sede-del-movimento-amal-almeno-1-morto-3-i-feriti-15884986.html

Libano, esplosione nei pressi della sede del movimento Amal, almeno 1 morto, 3 i feriti

Libano, esplosione nei pressi della sede del movimento Amal, almeno 1 morto, 3 i feriti

Secondo notizie non verificate, l'edificio del comune e la sede del movimento Amal, che sono adiacenti, sono stati entrambi distrutti da un'esplosione. 12.04.2022, Sputnik Italia

Una potente esplosione ha ucciso almeno una persona e ferito altre 3, questo martedì mattina.L'episodio è avvenuto vicino a un centro di reclutamento del Movimento Amal vicino a Sidone, nel Libano meridionale, stando a quanto riferito da media locali.Ulteriori dettagli dell'incidente, così come le sue cause, rimangono al momento sconosciuti, così come non sono disponibili al momento l'entità della distruzione e i dati aggiornati sulle vittime.Alcuni rapporti suggeriscono che l'esplosione sia avvenuta presso il deposito di armi del movimento.Intanto si stanno diffondendo sui vari social alcuni video che presumibilmente mostrano l'esplosione e le sue conseguenze.Alcuni testimoni hanno riferito di un incendio che si poteva vedere interessare lo stesso sito poco prima dell'esplosione.Altri video mostrano gravi danni visibili e tracce di sangue a terra, con le squadre di soccorso ad operare sul posto.La rete televisiva locale ha esortato i residenti a donare tutti i tipi di sangue all'ospedale locale "Al-Ra'i". Il Movimento Amal è un partito politico libanese ed ex milizia affiliato alla setta sciita, fondato nel 1974. Ha una forma di alleanza con un'altra forza politica sciita, Hezbollah.

