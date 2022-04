https://it.sputniknews.com/20220412/leuropol-avvia-loperazione-per-identificare-i-beni-russi-soggetti-alle-sanzioni-dellue-15888089.html

L’Europol avvia l'operazione per identificare i beni russi soggetti alle sanzioni dell'UE

"Oggi, 11 aprile 2022, l’Europol, insieme agli Stati membri dell'UE, Eurojust e Frontex, ha lanciato l'Operazione Oscar per sostenere le indagini finanziarie degli Stati membri dell'UE contro i beni illegali (“criminal assets”) di proprietà di persone fisiche e giuridiche sanzionate in relazione all'invasione russa dell'Ucraina", Lo ha detto l’Europol in un comunicato stampa pubblicato lunedì.Secondo il comunicato, l'operazione mira anche a supportare i paesi dell'UE nell'identificazione di collegamenti internazionali, gruppi criminali e sospetti coinvolti nell’aggiramento delle sanzioni.Europol cerca di facilitare lo scambio di informazioni e intelligence tra i partner e di analizzare le informazioni ricevute per assistere nelle indagini penali. L'operazione durerà almeno un anno e comprenderà una serie di indagini separate.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. I paesi occidentali e i loro alleati hanno risposto imponendo sanzioni globali contro la Russia.

