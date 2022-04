https://it.sputniknews.com/20220412/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-tre-insediamenti-nella-dpr-15885489.html

Le truppe ucraine hanno bombardato tre insediamenti nella DPR

Le truppe ucraine hanno bombardato tre insediamenti nella DPR

Le truppe ucraine hanno bombardato Panteleimonovka, Ozeryanovka e due volte Yasinovataya nella Repubblica popolare di Donetsk con proiettili calibro 122... 12.04.2022, Sputnik Italia

L'ufficio di rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco (JCCC) sul canale Telegram questa mattina, martedì 12 aprile, comunicava:Alle 06:45 e 06:55 le forze armate ucraine hanno attaccato Yasinovataya, sparando due sequenze di cinque proiettili ciascuna;Alle 0655, le formazioni ucraine hanno attaccato Panteleymonovka con altri cinque proiettili;Alle 07:00, le forze ucraine hanno sparato sei proiettili contro Ozeryanovka.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di attacchi e genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine.

