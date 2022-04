https://it.sputniknews.com/20220412/la-uefa-riduce-i-posti-a-sedere-allo-stadio-dellatletico-madrid-dopo-i-saluti-nazisti-dei-tifosi-15888940.html

La Uefa riduce i posti a sedere allo stadio dell'Atletico Madrid dopo i saluti nazisti dei tifosi

La Uefa riduce i posti a sedere allo stadio dell'Atletico Madrid dopo i saluti nazisti dei tifosi

Imposta la chisura per 5000 posti al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid, dopo che alcuni tifosi della squadra spagnola avevano fatto saluti nazisti sugli... 12.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-12T12:56+0200

2022-04-12T12:56+0200

2022-04-12T12:56+0200

sport

razzismo

annuncio

giustizia

stadio

riduzione

spagna

nazismo

champions league

uefa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10454237_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_f8bca69b3d76560a8c4f0c1f308aa603.jpg

Dopo i ripetuti saluti nazisti fatti in curva da alcuni tifosi spagnoli dell'Atletico Madrid la Uefa ha deciso per il pugno duro, imponendo all'Atletico la riduzione di 5mila posti allo stadio della squadra, il Wanda Metropolitano, in occasione della partita di ritorno del 12 aprile, contro il Manchester City.Un intero settore, così, rimarrà chiuso, conteggiando 5000 posti in meno. Il provvedimento Uefa è scattato dopo che le telecamere interne all'Etihad Stadium avevano ripreso alcuni sostenitori dell'Atletico mentre facevano saluti nazisti.Oltre alla chiusura di un intero settore, l’Uefa ha chiesto l'esposizione di uno striscione con la scritta: "#NoToRacism" e il proprio logo.La condotta dei tifosi dell'Atletico d'altronde, è stata senza ombra di dubbio al di fuori di "ogni spirito sportivo", con gli stessi che hanno messo in campo addirittura una bandiera con chiari simboli nazisti.La squadra ha già annunciato ricorso, definendo la decisione della Uefa "sproporzionata".Il problema riguarda ora i biglietti già venduti, appunto quei 5mila posti che interessano per altro numerosi tifosi di provenienza estera, con ripercussioni inoltre sulle prenotazioni alberghiere e l'indotto. La squadra, fa sapere, paventa problemi di "ordine pubblico" e di sicurezza, in merito alla vicenda.

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, razzismo, annuncio, giustizia, stadio, riduzione, spagna, nazismo, champions league, uefa, mondo