Kenya, il governo nega all'Ucraina il permesso di tenere un discorso presso il parlamento

I dettagli circa la vicenda sono emersi lunedì, quando i diplomatici kenioti a Nairobi hanno affermato di aver già fatto abbastanza attraverso il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.L'Ucraina, che si sta difendendo dall'operazione militare speciale russa, aveva presentato la richiesta di rivolgersi al parlamento bicamerale del Kenya a febbraio, proprio quando Mosca aveva lanciato l'operazione militare speciale.Tuttavia, una fonte ben posizionata ha indicato che la richiesta non è stata onorata e che, nonostante i numerosi appelli e solleciti, il ministero degli affari Esteri ha optato per il silenzio.Martedì, un alto funzionario del ministero ha comunicato al Paese che non vi era alcun bisogno di autorizzare il discorso, aggiungendo che Kiev dovrebbe utilizzare i canali diplomatici disponibili.Dei funzionari del ministero hanno detto ai cittadini che il Kenya ha svolto il suo ruolo di rappresentante africano nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cercando di non prendere una posizione in merito alla situazione in Ucraina, dal momento che è anche nell'interesse del Kenya "vedere la fine delle ostilità".La richiesta ucraina, confermata da più fonti, riflette le pressioni perpetuate da Kiev da quando la Russia ha iniziato la sua operazione speciale, affinché in Kenya si parlasse del conflitto. Il Kenya detiene uno dei 10 seggi non permanenti presso il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.Sia l'Ucraina che la Russia considerano il paese dell'Africa orientale fondamentale nei processi decisionali relativi al conflitto, che vengono fatti al tavolo a forma di ferro di cavallo alla sede ONU di New York. Sebbene abbia sfruttato il proprio seggio non permanente nel consiglio di sicurezza sia per condannare l'operazione russa, sia per astenersi dalle decisioni dell'assemblea generale e del consiglio, Nairobi deve ancora "esaudire" due desideri di fondamentale importanza per il governo di Kiev: una riunione di alto livello con la partecipazione dei ministri degli Esteri e il discorso al Parlamento keniota.Lunedì, fonti vicine alla questione hanno fatto sapere che Andrii Pravednyk, l'ambasciatore ucraino in Kenya, ha cercato invano per due mesi di incontrare il segretario di gabinetto per gli affari esteri del Kenya, Raychelle Omamo.Il 25 febbraio, l'inviato ucraino ha cercato di rivolgersi al parlamento del Kenya, appena 24 ore dopo l'inizio dell'operazione speciale di Mosca contro Kiev.Il Kenya capisce che l'ambasciatore ucraino, così come il presidente Vladimir Zelensky, il quale ha tenuto discorsi in diversi parlamenti dell'Unione Europea e dell'Occidente, congresso degli Stati Uniti incluso, ha cercato di cogliere l'opportunità per raccogliere sostegno politico contro la Federazione Russa.Il Kenya, tuttavia, sostiene di essere stato coerente nel condannare la situazione e nel chiedere una soluzione diplomatica al conflitto, rilevando che gode di forti legami diplomatici con entrambi i paesi.Lunedì, durante un briefing del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina, nell'ambito del "mantenimento della pace e della sicurezza dell'Ucraina", il Kenya, ancora una volta, ha condannato la parte russa.Il Kenya, tuttavia, è stato anche cauto, evitando di discostarsi dalla posizione dell'Unione Africana, la quale condanna l'operazione militare speciale, ma si oppone alle sanzioni economiche imposte contro la Russia.Venerdì, Nairobi si è astenuta dal voto dell'assemble generale delle Nazioni Unite che proponeva la sospensione della Russia dal consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC).Il voto alla fine è passato, ma il Kenya, insieme a Sud Africa, Egitto e Nigeria, è stato tra i paesi africani ad essersi astenuti.Il governo di Nairobi ha inoltre sostenuto che il voto "fosse prematuro", e che ciò potrebbe far apparire l'UNHRC "parziale e come uno strumento politico".Il Kenya è tra i 141 dei 193 paesi ad aver approvato la dichiarazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite che condannava l'"aggressione" russa contro l'Ucraina del mese scorso.Nairobi aveva anche pronunciato un potente discorso all'inizio di febbraio al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quando aveva avvertito che il conflitto potrebbe far rivivere "imperi morti".Nairobi si era rifiutata di sostenere un voto simile tre settimane prima, dicendo che avrebbe dato ancora una possibilità alla diplomazia.Nairobi lunedì ha negato di aver rifiutato un'udienza con il diplomatico ucraino, dicendo che tutte le sue richieste erano state soddisfatte, tranne il discorso al Parlamento.Tutta la situazione circa il meeting tra rappresentanti kenioti e ucraini sembra essere imputabile anche al fatto che il Kenya aveva autorizzato incontri simili a funzionari russi.Il 12 marzo, il segretario principale per gli affari Esteri Macharia Kamau aveva infatti ospitato l'ambasciatore russo in Kenya, Dmitry Maksimychev, poche settimane dopo che Nairobi aveva condannato l'operazione speciale presso le Nazioni Unite.Una fonte del ministero si è però affrettata a respingere la preoccupazione degli ucraini, dicendo che non ci sarebbe nulla di sbagliato in una chiamata di cortesia. Il funzionario ha inoltre respinto l'affermazione per la quale l'incontro sarebbe stato incentrato sul conflitto.Governo a parte, migliaia di kenioti si sono offerti di sostenere l'Ucraina in termini finanziari, spirituali, morali e fornendo altri tipi di supporto.Delle fonti affermano che, solo una settimana dopo che l'ambasciata ucraina aveva annunciato l'apertura di conti bancari per effettuare donazioni, quasi un milione di scellini kenioti erano stati raccolti.

