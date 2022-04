https://it.sputniknews.com/20220412/iss-cristoforetti-possibile-una-passeggiata-con-collega-russo-15891338.html

ISS, Cristoforetti: possibile una passeggiata con collega russo

ISS, Cristoforetti: possibile una passeggiata con collega russo

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, prima donna italiana a far parte degli equipaggi dell'Esa, si è dichiarata disponibile ad una passeggiata nello... 12.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-12T13:51+0200

2022-04-12T13:51+0200

2022-04-12T13:51+0200

spazio

italia

mondo

samantha cristoforetti

astronauta

russia

stazione spaziale internazionale

annuncio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/19/29/192927_0:78:835:548_1920x0_80_0_0_0f8d494ce709dc29dbaa0b3a322c9982.jpg

La prossima missione dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti potrebbe vedere messa in campo una passeggiata spaziale con un collega russo. A dirlo la stessa Cristoforetti, che dichiara in merito:La stessa riferisce anche che però al momento "si tratta solo di una idea", riferendo, quanto al concretizzarsi o meno della stessa, che una decisione "verrà presa nei prossimi tempi", sulla base della programmazione della Stazione stessa. Programmazione che la Cristoforetti sottolinea, avviene in "un ambiente dinamico e flessibile".L'astronauta, con all'attivo numerosi lanci e missioni, ha iniziato la sua carriera in astronautica proprio con un vettore russo, un Sojuz, con il quale ha raggiunto la ISS nel quadro della missione ISS Expedition 42-43 Futura.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, italia, mondo, samantha cristoforetti, astronauta, russia, stazione spaziale internazionale, annuncio