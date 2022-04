https://it.sputniknews.com/20220412/confronto-letta-salvini-su-ultimatum-al-governo-15886874.html

Confronto Letta-Salvini su ultimatum al governo

Confronto Letta-Salvini su ultimatum al governo

Risponde a tono il leader della Lega Matteo Salvini alle dichiarazioni dei giorni scorsi del segretario dei Dem Enrico Letta e alle accuse di "minacciare una... 12.04.2022, Sputnik Italia

Risponde a tono Matteo Salvini circa le ultime dichiarazioni di Enrico Letta su presunte "minacce di crisi".Letta nei giorni scorsi aveva dichiarato che "così non si può andare avanti. La continua minaccia di crisi da parte del centrodestra di governo indebolisce questa esperienza", additando la richiesta di Salvini a Draghi come caratterizzata da toni da "ultimatum", in occasione di una intervista all'Huffington post.Letta aveva inoltre parlato di "innalzamento della tensione", che porta ad un "indebolimento del governo", di atteggiamenti irresponsabili:Non si è fatta attendere la pronta replica di Salvini, che ha esortato a non fare polemiche e a cercare di risolvere, parafrasando, i vari problemi che affliggono in questi giorni gli italiani, come traspare dalle sue stesse parole, intervento riportato da Adnkronos:Prosegue il botta e risposta tra i due.

