https://it.sputniknews.com/20220412/cile-gli-scienziati-fanno-chiarezza-sul-super-terromoto-avvenuto-3800-anni-fa-15896858.html

Cile, gli scienziati fanno chiarezza sul "super-terromoto" avvenuto 3.800 anni fa

Cile, gli scienziati fanno chiarezza sul "super-terromoto" avvenuto 3.800 anni fa

Un violento terremoto verificatosi nel nord del Cile 3.800 anni fa avrebbe causato un danno tale alle popolazioni costiere da rendere l'area inabitata per i... 12.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-12T22:45+0200

2022-04-12T22:45+0200

2022-04-12T22:45+0200

curiosità

cile

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/10016635_0:524:1276:1242_1920x0_80_0_0_6f1b64fc87cdabd1c76a28bd8536f857.jpg

Si pensa che il super-terremoto abbia fatto registrare una magnitudo di circa 9,5.Le scosse sarebbero state così potenti da causare un enorme tsunami, il quale avrebbe scagliato massi a centinaia di metri nell'entroterra della Nuova Zelanda, nonostante questa si trovasse a migliaia di chilometri dall'epicentro del terremoto.La catastrofe, avvenuta prima della nostra era, è testimoniata da sedimenti costieri, campioni di rocce marine, di conchiglie e animali marini scagliati dalle onde lontano dalla costa, in aree alte del deserto di Atacama.Il gruppo di ricerca, guidato dall'antropologo dell'Università del Cile Diego Salazar, ha trascorso diversi anni nella regione desertica per studiare gli effetti del terremoto.A causa della sua prossimità al punto di convergenza delle placche tettoniche di Nazca e del Sud America, l'Atacama è particolarmente vulnerabile a potenti terremoti.Gli scienziati hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per determinare l'età dei sedimenti costieri, che si estendono per circa 600 chilometri della costa cilena.Quando è iniziato il terremoto, uno tsunami ha abbattuto gli edifici in pietra degli abitanti della costa, che erano cacciatori-raccoglitori.Dopo che per quasi 10.000 anni delle comunità avevano popolato questo tratto di costa, a seguito del disastro l'area è rimasta disabitata per 1.000 anni.

cile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

curiosità, cile, terremoto