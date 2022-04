Brasile, le forze armate annunciano l'acquisto di 35mila pillole di Viagra per "problemi polmonari"

https://it.sputniknews.com/20220412/brasile-le-forze-armate-annunciano-lacquisto-di-35mila-pillole-di-viagra-per-problemi-polmonari-15889747.html

Le forze armate del Brasile hanno dato definitiva approvazione per l'acquisto di una notevole quantità di Viagra, come farmaco contro i problemi legati... 12.04.2022, Sputnik Italia

Le Forze Armate del Brasile hanno approvato l'acquisto di oltre 35mila unità di Viagra per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare. La procedura di gara è sul portale della trasparenza del governo federale e ha avuto una certa ripercussione ieri, dopo che il deputato federale Elias Vaz (PSB) ha chiesto spiegazioni al ministero della Difesa sull'acquisto delle pillole, utilizzate, di solito, nei casi di disfunzione erettile.Nella procedura di gara, il farmaco compare con il nome di "sildenafil", che è il nome generico del Viagra, per l'acquisto di compresse da 25 mg e 50 mg (ulteriori informazioni di seguito).Il ministero della Difesa si difende con una nota, riferendo che il farmaco è raccomandato dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) per la cura della sindrome di ipertensione arteriosa polmonare, dichiarando inoltre che "i processi di acquisto delle Forze armate sono trasparenti e rispettano i principi costituzionali".Nel dettaglio si prevede l'acquisizione del "sildenafil" così distribuito:La Marina brasiliana ha poi ribadito il nesso tra Viagra e sindrome polmonare, sempre con una nota:La stessa ha concluso riportando come l'uso del Viagra in contrasto alla sindrome polmonare sia stato consigliato ed approvato dalle linee guida mondiali.L'esercito dal canto suo, ha fatto sapere che l'anno scorso il farmaco è stato incorporato nel Sistema Sanitario Unificato (SUS) per l'uso in pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare, decisione presa dalla plenaria della Commissione Nazionale per l'Incorporazione delle Tecnologie nel Sistema Sanitario Unificato (Conitec).A far optare per una tale decisione, pare abbia influito anche il minor costo del presidio farmacologico rispetto ad altre cure.L'uso di selexipag, altro nome del farmaco, è stato approvato da cinque agenzie sanitarie internazionali, in Francia, Canada, Scozia, Germania e Inghilterra.

