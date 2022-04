https://it.sputniknews.com/20220411/ue-consegnati-i-questionari-per-ladesione-alla-moldavia-e-alla-georgia-15876763.html

UE, consegnati i questionari per l'adesione alla Moldavia e alla Georgia

UE, consegnati i questionari per l'adesione alla Moldavia e alla Georgia

11.04.2022

I ministri degli Esteri della Georgia, Ilya Darchiashvili, e il ministro degli Esteri moldavo, Nikolay Popescu, sono arrivati ​​in Lussemburgo, dove lunedì si terrà anche una riunione del consiglio dei ministri degli Esteri dei Paesi UE, per la procedura di trasferimento dei questionari.Il ministro degli Esteri moldavo ha dichiarato ai giornalisti che spera che Chisinau sia in grado di preparare le risposte al questionario entro poche settimane.Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita a Kiev l'8 di aprile, ha consegnato a Vladimir Zelensky il questionario nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.Zelensky aveva firmato il 28 febbraio scorso la domanda di adesione dell'Ucraina all'UE.Il giorno successivo, il parlamento europeo aveva sostenuto una risoluzione per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato.La Moldavia e la Georgia hanno presentato le rispettive domande il 3 marzo.

