Ucraina e Gran Bretagna preparano provocazioni nella regione di Sumy - Ministero della Difesa russo

L'Ucraina insieme alla Gran Bretagna sta preparando delle provocazioni nella regione di Sumy per incolpare l'esercito russo, ha affermato lunedì il colonnello... 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T20:56+0200

2022-04-11T20:56+0200

2022-04-11T21:06+0200

Secondo Mizintsev, rappresentanti di media ucraini e occidentali sono stati invitati nella città di Seredina-Buda, nella regione di Sumy, che in precedenza era sotto il controllo delle forze militari russe, a girare queste false sceneggiate.Allo stesso tempo, per nascondere la provocazione e impedire che venga smascherata da testimoni reali, nella città è stato introdotto il coprifuoco, mentre la popolazione locale è stata rimossa con la forza dai luoghi delle riprese, ha sottolineato il generale.Mizintsev ha specificato che l'ennesimo fake verrà mostrato dai media occidentali quanto prima, con lo scopo di infiammare ulteriormente la russofobia, sullo sfondo della crisi economica che si sta sviluppando rapidamente in Europa.Mizintsev ha osservato che il regime di Kiev sta cercando qualsiasi motivo per accusare la Russia di genocidio di civili ucraini.Inoltre, ha sottolineato che sul territorio ucraino opera ora una massiccia rete di professionisti stranieri specializzati in manipolazione dell'informazione e in influenza psicologica della popolazione, che è impegnata nella produzione di "materiali fasulli".

