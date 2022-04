https://it.sputniknews.com/20220411/salute-ecco-le-tre-abitudini-sane-e-tonificanti-da-fare-al-mattino-15863112.html

Salute, ecco le tre abitudini sane e tonificanti da fare al mattino

Secondo l'allergologa e immunologa Evgenia Parshina, tra le sane e utili abitudini mattutine figura una doccia di contrasto. 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T08:05+0200

In un'intervista realizzata dalla rivista online "Arguments and Facts", la Parshina ha elencato tre abitudini mattutine, semplici ma molto utili, che aiutano a migliorare la salute e a mantenere il vigore di corpo e di spirito. Una delle abitudini utili alla preservazione della salute, secondo Parshina, consiste nello strofinare un cubetto di ghiaccio sul viso.Oltre ad alleviare il gonfiore e le borse sotto gli occhi, nonché a favorire la tonificazione, questa procedura mattutina aiuterà a ripristinare il tono della pelle e un leggero rossore.A detta di Parshina, per il procedimento può essere congelata sia acqua normale, sia vari infusi alle erbe. Tuttavia, la dottoressa avverte che questo metodo non è adatto a tutti. Infatti, coloro che hanno una pelle sensibile, o soffrono di infammazione o di rosacea, dovrebbero astenersi dallo strofinare il ghiaccio.La procedura sarebbe inoltre non consigliata a chi ha da poco eseguito un peeling chimico.La seconda abitudine utile e tonificante consiste nel fare una doccia di contrasto. Affinché questa rinvigorisca e migliori i processi metabolici, è però necessario rispettare determinate regole.Parshina ha sottolineato che anche la doccia di contrasto non è consigliabile a tutti. In presenza di malattie della pelle, del sangue, cardiovascolari e oncologiche, è infatti meglio rinunciare a quest'abitudine.Parshina ha raccomandato come abitudine salutare anche bere un bicchiere d'acqua con limone a stomaco vuoto, dal momento che una simile bevanda, secondo lei, favorisce la rimozione dei liquidi in eccesso dall'organismo e accelera il metabolismo.La dottoressa ha specificato che l'acqua può essere di qualsiasi tipo - bollita, tiepida, fredda o minerale - e che al succo di limone si può aggiungere del miele, dei pezzi di frutta, erbe o menta fresca. Tuttavia, le persone con malattie dei reni o del tratto gastrointestinale, così come le persone dai denti sensibili, farebbero meglio a non bere una bevanda del genere.

