https://it.sputniknews.com/20220411/regno-unito-le-autorita-modificano-la-licenza-per-i-pagamenti-del-chelsea-di-abramovich-15877712.html

Regno Unito, le autorità modificano la licenza per i pagamenti del Chelsea di Abramovich

Regno Unito, le autorità modificano la licenza per i pagamenti del Chelsea di Abramovich

Il governo britannico ha pubblicato un documento in cui annuncia di aver modificato la licenza del Chelsea FC, garantendo così all'impresa titolare la... 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T21:14+0200

2022-04-11T21:14+0200

2022-04-11T21:14+0200

roman abramovich

sanzioni

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15883914_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_7e39c3b7d103c9f1679d04f5f4b7a7d6.jpg

In precedenza, il governo aveva consentito alla società controllante del club, di proprietà del businessman russo bersagliato dalle sanzioni Roman Abramovich, di pagare fino a 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro), mentre i fondi, in base alla clausola 10.4 della licenza, sarebbero stati congelati.In base alla versione aggiornata della licenza "Chelsea" (punto 10.5), la società madre potrà pagare gli stipendi, i compensi, le indennità e le pensioni dei propri dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, o dei dipendenti delle filiali presenti nel Regno Unito.Il 10 marzo, le autorità del Regno Unito avevano imposto sanzioni contro sette uomini d'affari russi, incluso Roman Abramovich. La Premier League inglese (EPL) ha sollevato Abramovich dalla gestione del Chelsea, di cui era proprietario dal 2003.Il quotidiano britannico The Times ha riferito che i conti bancari del club sono stati congelati, nonostante la licenza operativa valida rilasciata dal governo della Gran Bretagna.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roman abramovich, sanzioni, regno unito