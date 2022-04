https://it.sputniknews.com/20220411/napoli-19enne-muore-in-una-rissa-ferito-gravemente-lamico-che-era-con-lui-15870425.html

Napoli, 19enne muore in una rissa, ferito gravemente l'amico che era con lui

Napoli, 19enne muore in una rissa, ferito gravemente l'amico che era con lui

È di un morto e di un ferito grave il bilancio di una rissa avvenuta mentre era in corso una festa, ieri in tarda serata, nel napoletano, a Torre del Greco. 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T10:38+0200

2022-04-11T10:38+0200

2022-04-11T10:38+0200

napoli

tragedia

vittima

giovani

rissa

italia

campania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito mentre due altri sono finiti in ospedale a seguito di una rissa scoppiata mentre era in corso una festa ieri sera nel quartiere Leopardi, a Torre del Greco.Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non vi è stato nulla da fare. L'amico della vittima versa in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sono stati intanto fermati i giovani autori dell'aggressione. Sono due minorenni di Torre Annunziata. Alla base del folle gesto futili motivi: uno scambio di battute che è poi sfociato nella rissa e nell'accoltellamento successivo. L'altro ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

napoli

italia

campania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, tragedia, vittima, giovani, rissa, italia, campania