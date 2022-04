https://it.sputniknews.com/20220411/macron-in-testa-su-le-pen-15873202.html

Macron in testa su Le Pen

Emmanuel Macron è davanti a Marine Le Pen dopo il primo turno delle presidenziali francesi ma tutto, come sempre, si deciderà al ballottaggio del 24 aprile. 11.04.2022, Sputnik Italia

Macron esce da questa prima giornata elettorale con un 27,6% di voti, stando ai dati ufficiali pubblicati dal ministero dell'Interno del Paese. Marine Le Pen ha ottenuto un buon 23,41% di voti, ponendosi in classifica al secondo posto e passando al ballottaggio.Come ci si aspettava, si andrà al ballottaggio tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la sfidante dell'estrema destra Marine Le Pen. I due candidati si sfideranno per la seconda tornata elettorale, prevista nella giornata del 24 aprile.Il candidato della sinistra, Jean-Luc Mélenchon, è uscito da queste elezioni alla presidenza di Francia ottenendo comunque il 21,95% dei voti, cosa che ha destato vivo scalpore, dato l'ottimo risultato realizzato.Con un forte distacco, Eric Zimmour, l'altro grande candidato per l'estrema destra, ha ottenuto il 7,05% dei voti; Valérie Pécresse ha totalizzato il 4,79% dei voti, a scendere fino a Philippe Poutou, che ha ottenuto appena lo 0,77% dei voti, e Nathalie Arthaud, che ha preso lo 0,57%.L'affluenza, in calo rispetto al passato, ha registrato un 25,14% di astenuti.

