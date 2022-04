https://it.sputniknews.com/20220411/lue-non-riuscira-a-rimpiazzare-i-volumi-di-petrolio-russo-si-rischia-shock-senza-precedenti---opec-15884551.html

L'UE non riuscirà a rimpiazzare i volumi di petrolio russo, si rischia shock senza precedenti - OPEC

Le sanzioni contro la Russia possono condurre a uno dei più grandi shock della storia per le forniture di petrolio. Sarà impossibile compensare le perdite di... 11.04.2022, Sputnik Italia

Secondo Reuters, il segretario generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori del petrolio avrebbe detto queste parole nel corso di un incontro con dei rappresentanti dell'UE.Secondo Barkindo, le restrizioni potrebbero comportare una perdita giornaliera di oltre sette milioni di barili di esportazioni russe di petrolio e carburante.Durante l'incontro, Barkindo ha anche invitato l'Unione Europea a "incoraggiare un approccio realistico alla transizione energetica".Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina.In risposta, i paesi occidentali hanno annunciato sanzioni su larga scala contro Mosca, principalmente nel settore bancario e nella fornitura di prodotti high-tech.Alcuni brand hanno annunciato la cessazione delle proprie attività nella Federazione Russa.Il Cremlino ha definito queste misure una guerra economica come mai si era vista prima. Le autorità hanno tuttavia sottolineato la loro prontezza ad affrontare un simile sviluppo di eventi, assicurando che continueranno ad adempiere i propri obblighi sociali.La Banca di Russia sta adottando delle misure per la stabilizzazione della situazione sul mercato monetario.Le autorità hanno poi annunciato il trasferimento dei pagamenti per la fornitura di gas ai paesi ostili in rubli. Allo stesso tempo, l'Europa ha dovuto far fronte all'aumento dei prezzi del carburante e all'inflazione dei generi alimentari, derivata dai rincari del carburante, che causa insoddisfazione tra i cittadini di alcuni paesi dell'Unione Europea.

