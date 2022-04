https://it.sputniknews.com/20220411/lavrov-la-russia-non-fermera-le-operazioni-ati-con-lucraina-15881837.html

Lavrov: la Russia non fermerà le operazioni durante i negoziati con l'Ucraina

Lavrov: la Russia non fermerà le operazioni durante i negoziati con l'Ucraina

Mosca non vede alcun motivo per cui la Russia non possa continuare i negoziati con l'Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T17:43+0200

2022-04-11T17:43+0200

2022-04-11T18:13+0200

sergey lavrov

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15882268_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_e9f0c7cd1cd8940e9daf0d86c2ecb59b.jpg

Il ministro degli Esteri ha anche chiarito che la Russia non intende interrompere le ostilità durante il periodo dei negoziati. La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio.Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state vittime di violenze e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine.Il 25 marzo, gli obbiettivi principali della prima fase, compresa la riduzione significativa del potenziale militare dell'Ucraina, sono stati raggiunti.Il dipartimento militare russo ha definito come obbiettivo principale la liberazione del Donbass.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, russia, ucraina