https://it.sputniknews.com/20220411/la-russia-continua-ad-avere-una-quantita-sufficiente-di-riserve-in-oro-e-yuan---banca-centrale--15880853.html

La Russia continua ad avere una quantità sufficiente di riserve in oro e yuan - Banca centrale

La Russia continua ad avere una quantità sufficiente di riserve in oro e yuan - Banca centrale

La Banca centrale russa ha comunicato che la quota di oro nelle riserve internazionali della Russia era, a inizio 2022, del 21,5%, mentre lo yuan era il 17,1%... 11.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-11T23:55+0200

2022-04-11T23:55+0200

2022-04-11T23:55+0200

russia

usa

europa

sanzioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15880785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f4537c8ee61029561f9ac34896dffb1.jpg

Secondo il report della Banca centrale russa, la quota di oro nelle riserve internazionali della Federazione Russa al 1 gennaio è scesa in un anno dal 23,3% al 21,5%.Similarmente, anche la quota del dollaro è diminuita, passando dal 21,2% al 10,9%, così come la sterlina, scesa dal 6,2% dal 6,3%.Allo stesso tempo, la quota dell'euro è salita al 33,9% dal 29,2%, la quota dello yuan al 17,1% dal 12,8%, mentre le altre valute costituiscono il 10,4%.Si sottolinea che, nell'assetto del patrimonio in valute estere e oro della Banca di Russia, la categoria "altre valute" include le quote in yen (5,9%), in dollari canadesi (3,2%), in dollari australiani (1,0%) ed in dollari singaporiani ( 0,3%).I saldi dei conti in franchi svizzeri erano invece trascurabili.In totale, alla fine del 2021, il volume delle riserve della Banca di Russia in valute estere e oro ammontava a $612,9 miliardi, di cui $481,4 miliardi in valuta estera e $131,5 miliardi in oro.I paesi occidentali hanno imposto sanzioni contro la Russia nelle ultime settimane, incluso il congelamento delle riserve valutarie del Paese.Il ministro delle Finanze Anton Siluanov ha stimato che i paesi occidentali, nell'ambito delle sanzioni contro l'operazione militare speciale in Ucraina, hanno congelato circa la metà - o circa 300 miliardi di dollari - delle riserve auree e valutarie del Cremlino.Allo stesso tempo, la stessa Banca Centrale ha anche fatto notare che la quota di oro e yuan negli ultimi anni è cresciuta, fino ad arrivare a costituire quasi la metà delle riserve.

russia

usa

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, europa, sanzioni