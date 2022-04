https://it.sputniknews.com/20220411/inghilterra-donna-va-a-16-appuntamenti-diversi-solo-per-farsi-offrire-la-cena-15879723.html

Inghilterra, donna va a 16 appuntamenti diversi solo per farsi offrire la cena

2022-04-11T21:42+0200

La tiktoker McCall Brock ha raccontato che, quando era studentessa al college, ha iniziato ad avere difficoltà finanziarie, arrivando al punto di non potersi nemmeno più comprare il cibo. La ragazza ha trovato una via d'uscita dalla situazione grazie al download di una dating app sul telefono. Tramite l'applicazione, Brock ha fatto conoscenza con 16 ragazzi, incontrandosi poi con ciascuno di essi per un appuntamento.Però, lei non era in cerca di una relazione, bensì di una deliziosa cena, gentilmente pagata dallo spasimante.Quando la coppia dopo la cena al ristorante si salutava e si separava, la donna interrompeva tutte le comunicazioni.Gli altri utenti non hanno però particolarmente apprezzato il comportamento della tiktoker britannica.

